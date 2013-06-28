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В Ростове водитель ударил по голове и ограбил своего пассажира

Сегодня, 08:59 |  ROSTOV.RU
В Ростове водитель ударил по голове и ограбил своего пассажира

В Ростове водитель ударил по голове и ограбил пассажира, которого подвозил до дома. Ущерб потерпевшего составил порядка 10 тыс.руб.
- В полицию обратился ростовчанин и рассказал, что незнакомый мужчина, подвозивший его к дому на автомобиле, ударил его по голове, похитил телефон и куртку общей стоимостью около 10 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ростовчанина. Им оказался 23-летний житель Зимовниковского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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