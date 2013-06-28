В Ростове водитель ударил по голове и ограбил своего пассажира



В Ростове водитель ударил по голове и ограбил пассажира, которого подвозил до дома. Ущерб потерпевшего составил порядка 10 тыс.руб.

- В полицию обратился ростовчанин и рассказал, что незнакомый мужчина, подвозивший его к дому на автомобиле, ударил его по голове, похитил телефон и куртку общей стоимостью около 10 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Полицейские задержали подозреваемого в нападении на ростовчанина. Им оказался 23-летний житель Зимовниковского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

