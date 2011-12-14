В Ростове водитель сбил на «зебре» женщину и скрылся с места ДТП



В Первомайском районе Ростова водитель на «зебре» сбил женщину и скрылся с места ДТП.



Авария произошла 11 января около 7.30 на пересечении улиц Щербакова и Конституционной.

- Неустановленный водитель допустил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Водитель вызвал скорую помощь, после чего скрылся с места ДТП.



По факту происшествия проводится проверка. В донском главке уточнили, что, по предварительной информации, водитель, скрывшийся с места ДТП, управлял автомобилем с кузовом фургонного типа.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают владельца машины, сбившей пешехода. В полиции просят откликнуться очевидцев происшествия. Свидетели аварии могут сообщить информацию в Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону по телефону: 8(863)249-42-77.

