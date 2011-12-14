 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове водитель сбил на «зебре» женщину и скрылся с места ДТП

Сегодня, 17:00 |  ROSTOV.RU
В Ростове водитель сбил на «зебре» женщину и скрылся с места ДТП

В Первомайском районе Ростова водитель на «зебре» сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 11 января около 7.30 на пересечении улиц Щербакова и Конституционной.
- Неустановленный водитель допустил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Водитель вызвал скорую помощь, после чего скрылся с места ДТП.

По факту происшествия проводится проверка. В донском главке уточнили, что, по предварительной информации, водитель, скрывшийся с места ДТП, управлял автомобилем с кузовом фургонного типа.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают владельца машины, сбившей пешехода. В полиции просят откликнуться очевидцев происшествия. Свидетели аварии могут сообщить информацию в Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону по телефону: 8(863)249-42-77.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



11-12-2016, 11:09
[image-1] В Ростове водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил женщину [/image-1]
Город-Новости

В Ростове водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил женщину

Подробнее...
5-12-2016, 14:19
[image-1] В Ростове водитель «Тойоты Ленд Крузер» насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове водитель «Тойоты Ленд Крузер» насмерть сбил женщину, двигаясь задним ходом

Пешеход переходила дорогу по «зебре». Подробнее...
21-10-2016, 23:36
[image-1] В Ростове водитель сбил 17-летнего подростка на «зебре» и скрылся с места ДТП [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове водитель сбил 17-летнего подростка на «зебре» и скрылся с места ДТП

Подробнее...
20-07-2016, 14:44
[image-1] В Ростове водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

Подробнее...
16-06-2016, 21:53
[image-1] В Ростовской области водитель сбил 1,5-годовалую девочку и скрылся с места ДТП [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области водитель сбил 1,5-годовалую девочку и скрылся с места ДТП

Подробнее...
25-12-2015, 21:54
[image-1] В Ростовской области рейсовый автобус насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области рейсовый автобус насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку

Авария произошла около шести часов вечера 25 декабря на... Подробнее...
17-08-2015, 09:28
[image-1] В Ростове водитель сбил ребенка и скрылся [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове водитель сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло 15 августа 2015 года примерно в 20:30. В районе... Подробнее...
11-05-2015, 20:21
[image-1] В Ростове-на-Дону водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове-на-Дону водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Сегодня, 11 мая около 12 часов 30 минут в городе Ростовена?... Подробнее...
13-09-2014, 01:09
[image-1] В Ростовской области водитель сбил женщину насмерть и скрылся [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области водитель сбил женщину насмерть и скрылся

ДТП произошло 12 сентября в Волгодонском районе около 21... Подробнее...
14-12-2011, 14:28
[image-1] ГИБДД обращается к жителям Ростова [/image-1]
Происшествия-Новости

ГИБДД обращается к жителям Ростова

Прессслужба Государственной инспекции безопасности д... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!