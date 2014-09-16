В Ростове во время ссоры с парнем девушка выпрыгнула из окна
Сегодня, 16:34 |
ROSTOV.RU
21-летняя ростовчанка выпрыгнула из окна третьего этажа многоэтажки во время ссоры с любимым.
Инцидент произошел вечером 19 декабря на улице Селиванова, сообщает DonDay.ru.
Молодые люди долго ссорились, в какой-то момент девушка подошла к окну и выпрыгнула. Падение смягчили бельевые веревки, которые были натянуты на втором этаже дома. Парень занес травмированную возлюбленную домой и вызвал «скорую».
Медики госпитализировали роставчанку с травмой ноги. Как выяснилось уже в больнице, девушка была пьяна.
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