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В Ростове во время игры в прятки школьник упал со шкафа и разбил голову

Сегодня, 14:57 |  ROSTOV.RU
В Ростове во время игры в прятки школьник упал со шкафа и разбил голову

В Ростове во время игры в прятки 9-летний школьник разбил голову, упав со шкафа. ЧП произошло 27 декабря в квартире на улице Орской, сообщает DonDay.ru.

Мальчик забрался на шкаф во время игры и упал с мебели. При падении ребенок получил травму голову. Мама школьника сразу вызвала ребенку скорую помощь.

Прибывшие на место медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Пострадавший был доставлен в отделение нейрохирургии БСМП № 2.

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