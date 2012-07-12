В Ростове во время игры в прятки школьник упал со шкафа и разбил голову
Сегодня, 14:57 |
ROSTOV.RU
В Ростове во время игры в прятки 9-летний школьник разбил голову, упав со шкафа. ЧП произошло 27 декабря в квартире на улице Орской, сообщает DonDay.ru.
Мальчик забрался на шкаф во время игры и упал с мебели. При падении ребенок получил травму голову. Мама школьника сразу вызвала ребенку скорую помощь.
Прибывшие на место медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Пострадавший был доставлен в отделение нейрохирургии БСМП № 2.
|
|
3-12-2016, 11:12
[image-1]
[/image-1]
|
23-10-2016, 13:19
[image-1]
[/image-1]
|
18-10-2016, 22:04
[image-1]
[/image-1]
|
8-09-2016, 15:51
[image-1]
[/image-1]
|
12-07-2012, 15:03
[image-1]
[/image-1]
|
13-05-2016, 09:48
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Комментарии
Ростовчанка очнулась на Темернике и вызвала скорую. Подробнее...
|
11-05-2016, 12:32
[image-1]
[/image-1]
|
29-03-2016, 22:30
[image-1]
[/image-1]
|
15-02-2016, 10:01
[image-1]
[/image-1]
|
9-03-2014, 19:38
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В РостовенаДону во время хоккейного матча на трибуне у... Подробнее...