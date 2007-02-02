В Ростове во время фотосъёмки игуана откусила девушке часть уха
Сегодня, 18:12 |
ROSTOV.RU
В Ростове во время фотосъёмки игуана откусила часть уха 25-летней девушке.
Вечером 6 января ростовчанка пришла в гости к знакомым, в квартире которых обитало экзотическое животное, пишет DonDay.ru. Девушка захотела сделать фото с ящерицей, но когда она поднесла рептилию к лицу, она укусила её за ухо.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с рваной раной ушной раковины. Скорее всего, ей понадобится помощь пластического хирурга.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!