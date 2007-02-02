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В Ростове во время фотосъёмки игуана откусила девушке часть уха

Сегодня, 18:12 |  ROSTOV.RU
В Ростове во время фотосъёмки игуана откусила девушке часть уха

В Ростове во время фотосъёмки игуана откусила часть уха 25-летней девушке.

Вечером 6 января ростовчанка пришла в гости к знакомым, в квартире которых обитало экзотическое животное, пишет DonDay.ru. Девушка захотела сделать фото с ящерицей, но когда она поднесла рептилию к лицу, она укусила её за ухо.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с рваной раной ушной раковины. Скорее всего, ей понадобится помощь пластического хирурга.

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