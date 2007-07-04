В Ростове владелец «Мерседеса» больше года не может добиться от дилерского центра гарантийного ремонта
Сегодня, 11:26 |
ROSTOV.RU
Все поломки в дилерском центре объясняют «конструктивной особенностью автомобиля».
В Ростове владелец «Мерседеса» стоимостью 5 млн руб. больше года не может добиться от дилерского центра гарантийного ремонта своего автомобиля. За это время у иномарки застучала передняя стойка, погас мультимедийный экран, потом перестал работать обогрев водительского сиденья, стали запотевать фары, а зеркала заднего вида выворачиваться наизнанку. Все поломки абсолютно нового люксового автомобиля в дилер-центре объясняют «конструктивной особенностью автомобиля».
Чуть больше года назад ростовчанин приобрел «Мерседес» у одного из московских дилеров. Буквально через пару недель после покупки у автомобиля застучала передняя стойка. Владелец иномарки позвонил в московский салон, в котором он купил машину. Там ему предложили приехать к ним на гарантийную замету стоек или обратиться к ближайшему дилеру. Ближайшим дилером оказался автосалон «Ключ-авто» в Ростове.
И тут произошло то, чего никак нельзя было ожидать от официального дилера компании «Мерседес-Бенц» - специалисты салона не нашли никаких неполадок, а стук объяснили «конструктивными особенностями» автомобиля.
Почти год ростовчанин доказывал специалистам салона, что стук в подвеске автомобиля класса люкс не может быть «конструктивной особенностью». В конце концов, стойки автомобиля все-таки заменили по гарантии. За год мытарств ростовчанин еще несколько раз обращался в «Ключ-авто» с разными поломками.
Сначала в автомобиле погас мультимедийный экран. Списать это на конструктивную особенность не получилось, и дилер был вынужден устранить неполадку по гарантии. Потом перестал работать обогрев водительского сиденья, а через несколько недель после этого на машине стали запотевать фары. Но и это стало не последней «конструктивной особенностью». Вскоре при разворачивании зеркала заднего вида перестали останавливаться в заданной позиции, а продолжали двигаться, пока полностью не выворачивались наизнанку. Чтобы продолжить движение, водителю приходилось каждый раз выходить из машины и вручную ставить зеркала на исходную позицию. - У них на все один ответ - «конструктивные особенности автомобиля», - возмущается владелец люксового автомобиля. – Получается, что стучащая подвеска, запотевшие фары, выворачивающиеся наизнанку зеркала были предусмотрены в конструкции машины. Только мне в это верится слабо. Я - многолетний поклонник марки «Мерседес». Знаю, что они реализуют в своих автомобилях самые современные и передовые технологии. Конечно, чем сложнее техника, тем вероятнее поломки. Для этого и существую дилерские центры. Их задача – устранять поломки, производить гарантийный ремонт. Но в «Ключ-авто» почему-то считают, что они ничего не должны своим клиентам. По-моему, им просто не хватает компетентности для обслуживания столь сложной техники. Вот они и ищут отговорки. Но такая тактика только дискредитирует бренд.
Редакция попыталась получить комментарий от автосалона, но, поговорив с тремя специалистами, ответа так и не дождалась.
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