 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове вандалы украли буквы из надписи «С Новым годом!»

Сегодня, 14:30 |  ROSTOV.RU
В Ростове вандалы украли буквы из надписи «С Новым годом!»

В Ростове вандалы украли буквы из объемной светящейся надписи «С Новым годом!», установленной у входа в парк им. 1 Мая. Из фразы пропали две буквы «С» и «В».

Предположительно, буквы пропали 1 января. При этом ростовчане сообщают, что оторванная буква «С» бросили рядом, а вот «В» вандалы утащили с собой.

Подобные акты вандализма в Ростове происходят не в первый раз. Так, в середине октября неизвестные разрисовали памятник и оторвали часть плаката с фамилиями репрессированных на мемориале жертвам политических репрессий в парке Строителей. А в конце этого же месяца хулиганы оторвали часть букв от названия на гранитной плите при входе в Покровский сквер.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



28-11-2016, 10:16
[image-1] В Ростове во вторник обещают восстановить надпись «Покровский сквер» [/image-1]
Город-Новости

В Ростове во вторник обещают восстановить надпись «Покровский сквер»

Подробнее...
27-11-2016, 11:17
[image-1] В Ростове от названия «Покровский сквер» осталась одна буква [/image-1]
Город-Новости

В Ростове от названия «Покровский сквер» осталась одна буква

Подробнее...
28-10-2016, 07:57
[image-1] В Ростове вандалы оторвали часть букв от названия «Покровский сквер» [/image-1]
Город-Новости

В Ростове вандалы оторвали часть букв от названия «Покровский сквер»

Подробнее...
26-06-2016, 11:52
[image-1] В Ростове у скульптуры сантехника украли ключ [/image-1]
Город-Новости

В Ростове у скульптуры сантехника украли ключ

Подробнее...
31-12-2015, 18:41
[image-1] Команда сайта Rostov.ru поздравляет дончан с Новым годом! [/image-1]
Город-Комментарии

Команда сайта Rostov.ru поздравляет дончан с Новым годом!

С наступающим Новым годом! Подробнее...
2-12-2014, 11:13
[image-1] В Волгодонске ищут вандалов, осквернивших сразу несколько памятников [/image-1]
Происшествия-Новости

В Волгодонске ищут вандалов, осквернивших сразу несколько памятников

Прокуратурой городаВолгодонска проведена проверка в ?... Подробнее...
29-04-2014, 15:43
[image-1] В Ростове отмыли от краски памятник В. И. Ленину [/image-1]
Люди-Новости

В Ростове отмыли от краски памятник В. И. Ленину

На прошлой неделе неизвестные вандалы разрисовали кра... Подробнее...
1-11-2012, 17:54
[image-1] В донской столице почтили память жертв политических репрессий [/image-1]
Люди-Новости

В донской столице почтили память жертв политических репрессий

30 октября у мемориального комплекса жертвам политичес... Подробнее...
20-04-2011, 17:26
[image-1] Больше 30 могил разрушили вандалы на ростовском кладбище [/image-1]
Происшествия-Новости

Больше 30 могил разрушили вандалы на ростовском кладбище

Информацию подтвердили в пресс-службе донской полиции Подробнее...
29-01-2010, 13:18
[image-1] Любовь побьет 4 рекорда Гиннеса [/image-1]
Люди-Новости

Любовь побьет 4 рекорда Гиннеса

Ростовчане установят четыре рекорда для книги Гиннеса... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!