В Ростове вандалы украли буквы из надписи «С Новым годом!»



В Ростове вандалы украли буквы из объемной светящейся надписи «С Новым годом!», установленной у входа в парк им. 1 Мая. Из фразы пропали две буквы «С» и «В».



Предположительно, буквы пропали 1 января. При этом ростовчане сообщают, что оторванная буква «С» бросили рядом, а вот «В» вандалы утащили с собой.



Подобные акты вандализма в Ростове происходят не в первый раз. Так, в середине октября неизвестные разрисовали памятник и оторвали часть плаката с фамилиями репрессированных на мемориале жертвам политических репрессий в парке Строителей. А в конце этого же месяца хулиганы оторвали часть букв от названия на гранитной плите при входе в Покровский сквер.

