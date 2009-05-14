В Ростове в жилом доме, признанном памятником архитектуры, обрушился потолок



В Ростове в жилом доме, который признан памятником архитектуры, обрушился потолок. ЧП произошло в доходном доме А.П. Ливуса по адресу Пушкинская, 75. Фото с места жильцы выложили в соцсети.

- «Чудом остались живы». Пушкинская 75. Памятник архитектуры изнутри, - написал ростовчанин. - Обрушилась часть потолка. В момент обрушения жильцы находились дома. До этого, куда только не писали жалобы, но никто не реагирует.



На фотографиях видны крупные обломки потолка жилого помещения и убогое состояние стен, полов и окон.



Памятник архитектуры «Доходный дом А. Э. Лащ (Доходный дом А. П. Ливус)» расположен напротив парка имени Максима Горького. Здание построил в начале XX века Александр Эдмундович Лащ. Самые богатые квартиры доходного дома выходили окнами на Пушкинскую улицу, менее престижные - во двор. В настоящее время этот многоквартирный жилой дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится под охраной органов местного самоуправления.



Ростовчане возмущены произошедшим и считают, что раз никто не погиб и в дальнейшем власти не обратят внимания на состояние здания.

