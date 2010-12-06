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В Ростове в январе на Станиславского и Социалистической ограничат движение

Сегодня, 09:48 |  ROSTOV.RU
В Ростове в январе на Станиславского и Социалистической ограничат движение

В Ростове в январе на улицах Станиславского и Социалистической ограничат движение.

В связи с началом реконструкции улицы Станиславского с 19 января будет прекращено движение транспорта на участке от проспекта Театрального до переулка Семашко.

В рамках реконструкции планируется замена трамвайных путей и частично коммуникаций, обустройство ливневой канализации и расширение проезжей части. Предполагается, что основные работы будут выполнены в течение 2017 года. Полностью реконструкция должна быть завершена не позднее 31 мая 2018 года.

С 29 января на время работ по прокладке водопровода на улице Социалистического нельзя будет проехать в створе дома № 145. Ограничение будет действовать до 18 февраля.

Напомним, с 1 января 2017 года в Ростове начал действовать ряд дорожных ограничений. Схема движения изменилась на улицах Петровская, 23-я Линия, а также переулках Семашко и Островского.

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