В Ростове в январе на Станиславского и Социалистической ограничат движение
Сегодня, 09:48 |
ROSTOV.RU
В Ростове в январе на улицах Станиславского и Социалистической ограничат движение.
В связи с началом реконструкции улицы Станиславского с 19 января будет прекращено движение транспорта на участке от проспекта Театрального до переулка Семашко.
В рамках реконструкции планируется замена трамвайных путей и частично коммуникаций, обустройство ливневой канализации и расширение проезжей части. Предполагается, что основные работы будут выполнены в течение 2017 года. Полностью реконструкция должна быть завершена не позднее 31 мая 2018 года.
С 29 января на время работ по прокладке водопровода на улице Социалистического нельзя будет проехать в створе дома № 145. Ограничение будет действовать до 18 февраля.
Напомним, с 1 января 2017 года в Ростове начал действовать ряд дорожных ограничений. Схема движения изменилась на улицах Петровская, 23-я Линия, а также переулках Семашко и Островского.
|
|
26-12-2016, 17:30
[image-1]
[/image-1]
|
14-12-2016, 16:23
[image-1]
[/image-1]
|
28-11-2013, 15:49
[image-1]
[/image-1]
|
11-09-2013, 10:16
[image-1]
[/image-1]
Патруль
На некоторых улицах города будет временно ограничено движение Подробнее...
|
30-07-2013, 10:46
[image-1]
[/image-1]
Патруль
Движение по ул. Социалистической частично ограничат Подробнее...
|
2-07-2013, 10:33
[image-1]
[/image-1]
Патруль
Движение на некоторых улицах города будет закрыто или частично ограничено Подробнее...
|
7-06-2016, 18:33
[image-1]
[/image-1]
|
12-04-2016, 09:01
[image-1]
[/image-1]
Город-Комментарии
На отдельных участках движение будет закрыто на Тургеневской и Горького. Подробнее...
|
30-03-2016, 10:30
[image-1]
[/image-1]
Авто-Комментарии
Ограничения связаны со строительством и подключением коммуникаций. Подробнее...
|
6-12-2010, 17:41
[image-1]
[/image-1]