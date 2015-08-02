В Ростове в садоводческом товариществе сгорела иномарка
Сегодня, 08:53 |
ROSTOV.RU
В Советском районе Ростова на территории садоводческого товарищества «Изумруд» сгорел автомобиль «Ниссан».
Возгорание произошло на переулке 1-й Путеводный. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 12 января около часа ночи.
- Произошло возгорание автомобиля «Ниссан» на площади 7 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
Пожарным понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать возгорание. В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники.
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