В Ростове в рождественских богослужениях приняли участие более 50 тыс. человек

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25-05-2016, 17:21
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Город-Комментарии
По словам главы донской митрополии, бездомные портят вид на площади и пристают к прохожим. Подробнее...
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1-05-2016, 11:32
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Город-Комментарии
Главную службу возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Подробнее...
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7-01-2016, 10:06
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Город-Комментарии
В 167 городах и населенных пунктах Дона в ночь с 6 на 7 января прошли Рождественские богослужения. Подробнее...
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1-01-2016, 11:27
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Город-Комментарии
В Ростове тысячи горожан собрались в центре донской столицы, чтобы встретить 2016 год. Подробнее...
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21-04-2014, 11:04
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Люди-Новости
Губернатор Василий Голубев в праздник Воскресения Хри... Подробнее...
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18-04-2014, 10:12
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Люди-Новости
Новочеркасскому храму Вознесения Господня присвоен с?... Подробнее...
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7-01-2014, 13:29
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Люди-Новости
В ночь на 7 января в донской столице прошли торжественн... Подробнее...
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5-05-2013, 11:20
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Люди-Новости
В период с 23:00 4 мая до 05:00 5 мая 2013 г. в 252 приходах, храмах... Подробнее...
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7-04-2009, 10:00
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Люди-Новости
Православные христиане отмечают Благовещение. В донск... Подробнее...
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13-01-2009, 09:00
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Люди-Новости
Сегодня в храмах области проходят панихиды по умершему святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму. Подробнее...