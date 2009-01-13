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В Ростове в рождественских богослужениях приняли участие более 50 тыс. человек

Сегодня, 10:50 |  ROSTOV.RU

Праздничные богослужения прошли во всех храмах донской столицы.
В Ростове в рождественских богослужениях приняли участие более 50 тыс. человек
В рождественских богослужениях в Ростове приняли участие более 50 тыс. человек, сообщает городская администрация.

Праздничные богослужения прошли во всех 53 действующих храмах донской столицы.

В ночь с 6 на 7 января в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы утреню и Божественную литургию провел митрополит Ростовский и Новочеркасский глава Донской митрополии Меркурий.

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