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В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение

Сегодня, 13:42 |  ROSTOV.RU
В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение

В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение.

Новая схема организации дорожного движения будет действовать с 26 декабря на шоссе Восточном на участке от улицы Левобережной до Пойменной по центральной полосе движения.

Изменения связаны с строительно-монтажными работами по реконструкции Ворошиловского моста.

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Обсуждение
Гость читатель Сегодня, 14:25 Комментарий #1
Гость читатель
Новая схема организации дорожного движения будет действовать с 26 декабря...

новая - КАКАЯ?, ОПИШИТЕ
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Гость Таня Сегодня, 17:50 Комментарий #2
Гость Таня
Гость читатель,реверсивное движени
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