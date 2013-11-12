В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение
Сегодня, 13:42 |
ROSTOV.RU
В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение.
Новая схема организации дорожного движения будет действовать с 26 декабря на шоссе Восточном на участке от улицы Левобережной до Пойменной по центральной полосе движения.
Изменения связаны с строительно-монтажными работами по реконструкции Ворошиловского моста.
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