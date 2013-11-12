

В Ростове в районе Ворошиловского моста вводится реверсивное движение.



Новая схема организации дорожного движения будет действовать с 26 декабря на шоссе Восточном на участке от улицы Левобережной до Пойменной по центральной полосе движения.



Изменения связаны с строительно-монтажными работами по реконструкции Ворошиловского моста.

