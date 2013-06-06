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В Ростове в «Пятерочке» задержали мужчину, разбившего две бутылки элитного алкоголя

Сегодня, 19:50 |  ROSTOV.RU
В Ростове в «Пятерочке» задержали мужчину, разбившего две бутылки элитного алкоголя

В центре Ростова в «Пятерочке» задержали мужчину, который разбил в магазине две бутылки элитного алкоголя и украл оттуда товар. Инцидент произошел днем 6 января в супермаркете на проспекте Буденновском. Фото и видео с задержанием воришки выложили очевидцы в соцсети.
«Сотрудник магазина сделал вызов в полицию во время того, как 2 сотрудника магазина задержали вора, - написал автор поста. - Мужчина просил прощения, заявлял, что напишет заявление на сотрудников «Пятёрочки» из-за телесных повреждений».

По словам свидетелей, мужчина был сильно пьян. Позже один из пользователей написал, что дебошир находился в федеральном розыске, а при задержании у него нашли наркотики.


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