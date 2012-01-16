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В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю года

Сегодня, 12:26 |  ROSTOV.RU
В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю года

В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю 2017 года. Отключение связано с проведением неотложных работ для исключения аварийных ситуаций.

С 9 по 13 января с 8:30 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Благодатная 22-36, 23-41;
- пер. Вагайский 1-39, 2-38;
- ул. Вольская 2-34, 13;
- ул. Говорова 1-61, 2-64;
- пер. Дивный 1-13, 2-14;
- ул. Заветинская 1-33, 2-38;
- пер. Кислородный 7-23, 2-8;
- ул. Лесопарковая 45-63, 56-58;
- ул. Мадояна 21-137, 58-92;
- ул. Разина 47-63, 106-134;
- пер. Белозёрский 11-19, 16-18;
- ул. Благодатная 2-20, 5-23;
- пер. Выгодский 1-17, 2-16;
- пер. Вязовский 1-15, 2-32;
- пер. Еланский 1-27, 2-20;
- пер. Знаменский 1-19, 2-20;
- ул. Смоленская 1-31, 2-32;
- ул. Благодатная 46-78, 49-81;
- ул. Развилинская 1-29, 2-34;
- ул. Красносельская 31-53, 36-60;
- ул. Мичуринская 56-76.

В эти же дни с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по:
- просп. 40 Лет Победы 36-114;
- пер. Норильский, 34;
- пер. Ягодный 2-6.

До 30 января с 9:00 по 17:00 не будет света по адресам:
- ул. Т. Дона 46-60;
- ул. Камская 79-99, 66-88;
- ул. Волжская 75-97, 82-104;
- ул. 26-го Июня 74-96, 81-97;
- ул. Печорская 43-51, 48-58;
- ул. Днепропетровская 21-35;
- пер. Иркутский 1-23, 2-30;
- пер. Архангельский 1-27, 2-28;
- пер. Астраханскому 2, 4.

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