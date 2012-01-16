В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю года
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В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю 2017 года. Отключение связано с проведением неотложных работ для исключения аварийных ситуаций.
С 9 по 13 января с 8:30 до 17:00 света не будет по адресам: - ул. Благодатная 22-36, 23-41; - пер. Вагайский 1-39, 2-38; - ул. Вольская 2-34, 13; - ул. Говорова 1-61, 2-64; - пер. Дивный 1-13, 2-14; - ул. Заветинская 1-33, 2-38; - пер. Кислородный 7-23, 2-8; - ул. Лесопарковая 45-63, 56-58; - ул. Мадояна 21-137, 58-92; - ул. Разина 47-63, 106-134; - пер. Белозёрский 11-19, 16-18; - ул. Благодатная 2-20, 5-23; - пер. Выгодский 1-17, 2-16; - пер. Вязовский 1-15, 2-32; - пер. Еланский 1-27, 2-20; - пер. Знаменский 1-19, 2-20; - ул. Смоленская 1-31, 2-32; - ул. Благодатная 46-78, 49-81; - ул. Развилинская 1-29, 2-34; - ул. Красносельская 31-53, 36-60; - ул. Мичуринская 56-76.
В эти же дни с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по: - просп. 40 Лет Победы 36-114; - пер. Норильский, 34; - пер. Ягодный 2-6.
До 30 января с 9:00 по 17:00 не будет света по адресам: - ул. Т. Дона 46-60; - ул. Камская 79-99, 66-88; - ул. Волжская 75-97, 82-104; - ул. 26-го Июня 74-96, 81-97; - ул. Печорская 43-51, 48-58; - ул. Днепропетровская 21-35; - пер. Иркутский 1-23, 2-30; - пер. Архангельский 1-27, 2-28; - пер. Астраханскому 2, 4.
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