В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю года



В Ростове тысячи горожан останутся без света в первую рабочую неделю 2017 года. Отключение связано с проведением неотложных работ для исключения аварийных ситуаций.



С 9 по 13 января с 8:30 до 17:00 света не будет по адресам:

- ул. Благодатная 22-36, 23-41;

- пер. Вагайский 1-39, 2-38;

- ул. Вольская 2-34, 13;

- ул. Говорова 1-61, 2-64;

- пер. Дивный 1-13, 2-14;

- ул. Заветинская 1-33, 2-38;

- пер. Кислородный 7-23, 2-8;

- ул. Лесопарковая 45-63, 56-58;

- ул. Мадояна 21-137, 58-92;

- ул. Разина 47-63, 106-134;

- пер. Белозёрский 11-19, 16-18;

- ул. Благодатная 2-20, 5-23;

- пер. Выгодский 1-17, 2-16;

- пер. Вязовский 1-15, 2-32;

- пер. Еланский 1-27, 2-20;

- пер. Знаменский 1-19, 2-20;

- ул. Смоленская 1-31, 2-32;

- ул. Благодатная 46-78, 49-81;

- ул. Развилинская 1-29, 2-34;

- ул. Красносельская 31-53, 36-60;

- ул. Мичуринская 56-76.



В эти же дни с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по:

- просп. 40 Лет Победы 36-114;

- пер. Норильский, 34;

- пер. Ягодный 2-6.



До 30 января с 9:00 по 17:00 не будет света по адресам:

- ул. Т. Дона 46-60;

- ул. Камская 79-99, 66-88;

- ул. Волжская 75-97, 82-104;

- ул. 26-го Июня 74-96, 81-97;

- ул. Печорская 43-51, 48-58;

- ул. Днепропетровская 21-35;

- пер. Иркутский 1-23, 2-30;

- пер. Архангельский 1-27, 2-28;

- пер. Астраханскому 2, 4.

