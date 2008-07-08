В Ростове трое налетчиков в масках ограбили супермаркет
Сегодня, 17:01 |
ROSTOV.RU
Грабители унесли 300 тыс. руб.
В Октябрьском районе Ростова трое мужчин в масках, угрожая пистолетом, ограбили супермаркет. Налетчики похитили 300 тыс. руб. Скрывшихся с места происшествия преступников вскоре задержали при поддержке СОБРа. - Возраст задержанных составляет от 23 до 28 лет, они проживали в Советском районе Ростова, - рассказали в управлении Росгвардии по Ростовской области. - Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Похищенное изъято.
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