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В Ростове трое налетчиков в масках ограбили супермаркет

Сегодня, 17:01 |  ROSTOV.RU

Грабители унесли 300 тыс. руб.
В Ростове трое налетчиков в масках ограбили супермаркет
В Октябрьском районе Ростова трое мужчин в масках, угрожая пистолетом, ограбили супермаркет. Налетчики похитили 300 тыс. руб.
Скрывшихся с места происшествия преступников вскоре задержали при поддержке СОБРа.
- Возраст задержанных составляет от 23 до 28 лет, они проживали в Советском районе Ростова, - рассказали в управлении Росгвардии по Ростовской области. - Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Похищенное изъято.

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