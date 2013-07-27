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В Ростове столкнулись патрульная машина ДПС и «Хендай»: пострадали полицейский и водитель иномарки

Вчера, 19:02 |  ROSTOV.RU
В Ростове столкнулись патрульная машина ДПС и «Хендай»: пострадали полицейский и водитель иномарки

В Ростове ночью 13 января произошла авария с участием патрульной машины ДПС.

Около трех часов ночи на улице Пойменной полицейский автомобиль столкнулся с «Хендай Акцент».
- По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, - прокомментировали в пресс-службе донского главка. – В результате аварии пострадали и были госпитализированы сотрудник полиции и водитель иномарки.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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