В Ростове столкнулись патрульная машина ДПС и «Хендай»: пострадали полицейский и водитель иномарки



В Ростове ночью 13 января произошла авария с участием патрульной машины ДПС.



Около трех часов ночи на улице Пойменной полицейский автомобиль столкнулся с «Хендай Акцент».

- По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, - прокомментировали в пресс-службе донского главка. – В результате аварии пострадали и были госпитализированы сотрудник полиции и водитель иномарки.



В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

