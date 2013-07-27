В Ростове столкнулись патрульная машина ДПС и «Хендай»: пострадали полицейский и водитель иномарки
Вчера, 19:02 |
ROSTOV.RU
В Ростове ночью 13 января произошла авария с участием патрульной машины ДПС.
Около трех часов ночи на улице Пойменной полицейский автомобиль столкнулся с «Хендай Акцент». - По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, - прокомментировали в пресс-службе донского главка. – В результате аварии пострадали и были госпитализированы сотрудник полиции и водитель иномарки.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!