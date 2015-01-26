В Ростове столкнулись маршрутка и иномарка, пострадали два человека



В Ростове в результате столкновения маршрутки и иномарки пострадали два человека. ДТП произошло около 9 утра на улице Вятской в районе дома 124.

- Произошло столкновение автобуса малой вместимости «Хендай» и легкового автомобиля «Дэу», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Предварительно, в аварии пострадали два человека, находившиеся в легковом автомобиле.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

