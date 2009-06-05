В Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномарки
Сегодня, 10:27 |
ROSTOV.RU
В Ростове упавший тополь повредил четыре иномарки. ЧП произошло в Советском районе Ростова в ночь с 12 на 13 января.
Огромное дерево упало на автомобили, припаркованные во дворе дома № 27/3 по улице Зорге. Основной удар пришелся на близстоящий «Ситроен». У иномарки раздавило заднюю часть. Также повреждены «Хендай», «Шевроле» и «Тойота». Огромной ветвью помяло крышу «Шевроле». Стоящие рядом автомобили также получили значительные повреждения.
Стоит отметить, что по информации синоптиков, в прошедшую ночь сильных порывов ветра в Ростове не было. Скорость ветра составляла 5 м/с. Возможно, огромное дерево упало из-за старости.
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