 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномарки

Сегодня, 10:27 |  ROSTOV.RU
В Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномарки

В Ростове упавший тополь повредил четыре иномарки. ЧП произошло в Советском районе Ростова в ночь с 12 на 13 января.

Огромное дерево упало на автомобили, припаркованные во дворе дома № 27/3 по улице Зорге. Основной удар пришелся на близстоящий «Ситроен». У иномарки раздавило заднюю часть. Также повреждены «Хендай», «Шевроле» и «Тойота». Огромной ветвью помяло крышу «Шевроле». Стоящие рядом автомобили также получили значительные повреждения.

Стоит отметить, что по информации синоптиков, в прошедшую ночь сильных порывов ветра в Ростове не было. Скорость ветра составляла 5 м/с. Возможно, огромное дерево упало из-за старости.

В Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномаркиВ Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномаркиВ Ростове рухнувший тополь повредил четыре иномарки

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



19-12-2016, 08:00
[image-1] Ночью в Ростове произошло два массовых ДТП [/image-1]
Город-Новости

Ночью в Ростове произошло два массовых ДТП

Подробнее...
11-11-2016, 16:32
[image-1] В Батайске упавшее рядом с налоговой дерево, раздавило иномарку [/image-1]
Город-Новости

В Батайске упавшее рядом с налоговой дерево, раздавило иномарку

Подробнее...
26-09-2016, 07:24
[image-1] В Ростове дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля

Подробнее...
28-07-2016, 10:03
[image-1] В Ростове на машину упало огромное дерево [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове на машину упало огромное дерево

Подробнее...
9-07-2016, 14:43
[image-1] В Ростове аварийное дерево упало на детскую площадку [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове аварийное дерево упало на детскую площадку

Упавшее дерево повредило машину и перегородило выезд. Подробнее...
31-05-2016, 14:55
[image-1] В Ростове на переулке Крепостном дерево упало на ларек [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове на переулке Крепостном дерево упало на ларек

На улице Темерницкой упавшее дерево перекрыло дорогу. Подробнее...
4-06-2016, 17:58
[image-1] В Ростове на Нариманова столкнулись «Мерседес» и «Инфинити» [/image-1]
Авто-Новости

В Ростове на Нариманова столкнулись «Мерседес» и «Инфинити»

Подробнее...
1-01-2016, 23:08
[image-1] В Ростове при пожаре в частном гараже сгорели четыре иномарки [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове при пожаре в частном гараже сгорели четыре иномарки

В Ростове, в результате пожара в гараже сгорели четыре иномарки. Возгорание произошло днем 31 декабря на улице Восточной, 32. Подробнее...
28-09-2015, 08:53
[image-1] В Ростове-на-Дону дерево упало на автобус [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове-на-Дону дерево упало на автобус

ЧП случилось 27 сентября 2015 года около 14:00 на проспекте ?... Подробнее...
5-06-2009, 08:11
[image-1] Упавшее дерево раздавило «Газель» [/image-1]
Происшествия-Новости

Упавшее дерево раздавило «Газель»

4 июня в РостовенаДону на улице Седова, возле дома номе?... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!