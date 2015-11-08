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В Ростове разыскивается подросток, пропавший 30 декабря

Сегодня, 08:59 |  ROSTOV.RU
В Ростове разыскивается подросток, пропавший 30 декабря

В Ростове разыскивается 13-летний Максим Кащев. 30 декабря мальчик вышел из своего дома в Ворошиловском районе города и до сих пор не вернулся.

Школьника разыскивают близкие и полиция. В донском главке сообщили его приметы. Рост около 145 сантиметров, зеленые глаза, русые волосы средней длины.

В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, коричневые ботинки, спортивную синюю кофту, черное трико и черную вязаную шапку.

При себе у подростка был черный рюкзак и сотовый телефон.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Кащева, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 2-40-43-20, 8 (863) 2-35-02-02 или 02.

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