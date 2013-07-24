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В Ростове пьяный 14-летний подросток до смерти забил женщину

Сегодня, 09:14 |  ROSTOV.RU

У парня возникла ссора с бездомной женщиной.
В Ростове пьяный 14-летний подросток до смерти забил женщину
В Ростове пьяный 14-летний подросток до смерти забил женщину без определенного места жительства.

26 декабря на улице Мечникова между подростком и 30-летней бездомной возникла ссора. Парень набросился на нее и стал избивать. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота - разрыва печени, перелом костей носа. От полученных травм женщина умерла.
- Сотрудники полиции задержали подростка по месту жительства в этот же день, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Установлено, что он состоял на учете в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В рамках расследования уголовного дела следователем будут установлены и изучены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого, в отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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