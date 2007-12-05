В Ростове прошли съемки народного клипа на песню группы Ленинград

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19-01-2015, 11:08
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18-08-2014, 09:52
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3-08-2012, 13:23
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22-07-2008, 18:57
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12-06-2016, 09:46
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29-09-2015, 08:01
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Люди-Новости
Съемки известного телесериала начнутся 29 сентября 2015 ?... Подробнее...
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26-12-2014, 14:17
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Досуг-Новости
26 декабря в 17:00 около входа в Центральный парк культуры... Подробнее...
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19-12-2008, 09:41
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Город-Новости
Ростовчане смогут любоваться главной городской ёлкой уже с 26 декабря. Подробнее...
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23-04-2008, 13:20
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Досуг-Новости
Они уничтожили правила и границы. Они показали то, что ты раньше не мог себе представить. Они доказали всем, что танцы - это не только заученные движения. Это страсть, мощь и импровизация. Теперь они Подробнее...
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5-12-2007, 17:32
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Люди-Новости
7 декабря в музее «Современного искусства» состоится премьера музыкального клипа питерской рок-группы «Пилот». Подробнее...