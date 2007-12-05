

В Ростове прошли съемки народного клипа на песню группы Ленинград «Начинаем отмечать». Композиция была специально написана к новому фильму «Ёлки 5».



Вечером 30 декабря съемки эпизодов прошли на пересечение переулка Соборного и улицы Большой Садовой. Ростовчане танцевали под припев песни в стиле Макарены. По данным полиции, в танцевальном флешмобе , приняли участие порядка 50 человек.

После завершения съемочного процесса, участники отправились к главной городской ёлке у входа в парке Горького. Там горожане выстроились в надпись «Ростов-2017».



Это уже не первая съемка к народному клипу в Ростове. Ранее, 21 декабря, один из эпизодов клипа снимался на площади Гагарина. Съемки проходят по всей стране, и только лучшие кадры попадут в видеоряд.



Напомним, песня «Начинаем отмечать» была написана специально для фильма Тимура Бекмамбетова «Ёлки 5». Слова из припева композиции стали слоганом фильма.

