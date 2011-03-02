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В Ростове предложили семь проектов памятника Олегу Попову

Сегодня, 12:43 |  ROSTOV.RU
В Ростове предложили семь проектов памятника Олегу Попову

В Ростове предложили семь проектов памятника «солнечному клоуну» Олегу Попову. Вопрос об увековечении памяти народного артиста СССР решен. Скульптура будет установлена возле здания Ростовского цирка.

В администрацию уже представлено семь эскизных проектов скульптур, в том числе скульпторов Д.В. Лындина и С.А. Букке. Эти проекты директор «Ростовского государственного цирка» Д.А. Резниченко покажет вдове Олега Попова Габриэле Леман-Поповой при личной встрече, которая состоятся в январе 2017 года.

Проект, который увековечит память всемирно известного клоуна утвердят на заседании специальной комиссии в первой половине февраля 2017 года. У тех, кто хочет предоставить свои проекты скульптуры, еще есть время для подачи документов до конца января 2017 года.

Тем временем, молодой скульптор из Ростовской области Александр Маркин, в поддержку проекта которого было создано несколько петиций, предложил эскиз мемориальной доски. В первом проекте скульптор изобразил клоуна, который выглядывает из-за кулис. А с обратной стороны занавеса стоит кукла - прообраз супруги Олега Попова - Габриэлла Леман.
В Ростове предложили семь проектов памятника Олегу Попову
Мемориальная доска представляет собой кулисы, которые раздвигает «солнечный клоун», справа зрителей радуют воздушные шарики, а внизу имя великого артиста.

Напомним, 86-летний клоун Олег Попов скоропостижно скончался на гастролях в Ростове. 2 ноября в гостиничном номере артиста у него остановилось сердце. Проститься с знаменитым «солнечным клоуном» пришли сотни ростовчан.

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Обсуждение
Гость Надежда Сегодня, 14:04 Комментарий #1
Гость Надежда
Александр ,у вас потрясающая задумка! Надеюсь именно ваша работа будет радовать нас! Ваша работа передает само ощущение цирка-тайны,праздника! Удачи!!!!!
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