В Ростове по улицам разгуливал страус в гирлянде



В Ростове по улицам разгуливал африканский страус в гирлянде и новогодней мишуре. Очевидцы выложили фото южной птицы в соцсети.

«По центру Ростова сегодня гулял настоящий страус в гирляндах!» - Написал пользователь.



Вот только у жителей донской столицы вид страуса в зажжённой гирлянде, разгуливающего по центру города, вызвал не умиление и новогоднее настроение, а возмущение.

«И кто позволил мучить животное? Мы вроде не в саване. На улице минусовая температура, - возмущаются ростовчане. - Что это ещё за живодер? Себе на лоб он не хочет герлянду намотать?».

