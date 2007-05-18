В Ростове по улицам разгуливал страус в гирлянде
Сегодня, 09:31 |
ROSTOV.RU
В Ростове по улицам разгуливал африканский страус в гирлянде и новогодней мишуре. Очевидцы выложили фото южной птицы в соцсети.
«По центру Ростова сегодня гулял настоящий страус в гирляндах!» - Написал пользователь.
Вот только у жителей донской столицы вид страуса в зажжённой гирлянде, разгуливающего по центру города, вызвал не умиление и новогоднее настроение, а возмущение.
«И кто позволил мучить животное? Мы вроде не в саване. На улице минусовая температура, - возмущаются ростовчане. - Что это ещё за живодер? Себе на лоб он не хочет герлянду намотать?».
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