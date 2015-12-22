 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове по приметам разыскивают мужчину, ограбившего «Бинбанк»

Сегодня, 15:33 |  ROSTOV.RU

На лице мужчины была медицинская маска.

Стали известны приметы мужчины, ограбившего «Бинбанк» в Ростове на 12 млн руб.

В настоящее время по подозрению в ограблении полицейские разыскивают мужчину 25-30 лет, рост 165-170. Грабитель был одет в черную куртку с порванным правым карманом и серую шапку.
- На лице мужчины была медицинская маска, - сообщил источник. - Деньги он сложил в цветной пакет, с ним же и выбежал из банка.

Напомним, в начале девятого утра 23 декабря неизвестный вошел в отделение «Бинбанка», расположенного на улице Добровольского, 2/1. Угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет и потребовал деньги. Кассир передал налетчику 12 млн руб.

В городе объявлен план-перехват «Сирена» - розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



Сегодня, 12:20
[image-1] Мужчина, ограбивший «Бинбанк» в Ростове, похитил 12 млн руб. [/image-1]
Город-Новости

Мужчина, ограбивший «Бинбанк» в Ростове, похитил 12 млн руб.

В городе объявлен план-перехват. Подробнее...
Сегодня, 11:32
[image-1] В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк» [/image-1]
Город-Новости

В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк»

Мужчина вошел в отделение с предметом, похожим на пистолет. Подробнее...
8-09-2016, 14:48
[image-1] В Ростове задержали мужчину, ограбившего на улице 8 женщин [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове задержали мужчину, ограбившего на улице 8 женщин

Подробнее...
21-07-2016, 16:08
[image-1] В Ростове продавец пыталась поймать мужчину, ограбившего кассу [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове продавец пыталась поймать мужчину, ограбившего кассу

Подробнее...
26-04-2016, 11:10
[image-1] В Ростове вооруженный налетчик в маске ограбил банк на 600 тыс. руб. [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове вооруженный налетчик в маске ограбил банк на 600 тыс. руб.

Мужчина совершил нападение на финансовое учреждение на улице Борко. Подробнее...
14-03-2016, 18:00
[image-1] Стали известны приметы налетчиков, ограбивших два банка в Ростове [/image-1]
Происшествия-Комментарии

Стали известны приметы налетчиков, ограбивших два банка в Ростове

Трое мужчин в медицинских масках напали на АйМаниБанк и Стелла-Банк, похитив 4 млн рублей. Подробнее...
1-03-2016, 23:47
[image-1] В Ростове задержан налетчик, угрожавший взорвать «Бинбанк» [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове задержан налетчик, угрожавший взорвать «Бинбанк»

Ростовчанин также подозревается в нападениях на еще две микрофинансовые организации. Подробнее...
12-02-2016, 23:45
[image-1] В Ростове мужчина пытался ограбить отделение «Бинбанка», угрожая взорвать здание [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове мужчина пытался ограбить отделение «Бинбанка», угрожая взорвать здание

Грабитель сбежал, когда сотрудница банка нажала тревожную кнопку Подробнее...
2-02-2016, 13:25
[image-1] В Ростове произошел вооруженный налет на отделение «Сбербанка» [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове произошел вооруженный налет на отделение «Сбербанка»

Грабитель напал на офис банка на проспекте Космонавтов. Подробнее...
22-12-2015, 15:38
[image-1] В Ростове разыскивают мужчину, напавшего на девочку-подростка [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове разыскивают мужчину, напавшего на девочку-подростка

В Ростове разыскивают мужчину, который напал на 14-летнюю девочку 28 сентября между двух и трех часами дня Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!