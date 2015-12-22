В Ростове по приметам разыскивают мужчину, ограбившего «Бинбанк»
Сегодня, 15:33 |
ROSTOV.RU
На лице мужчины была медицинская маска.
Стали известны приметы мужчины, ограбившего «Бинбанк» в Ростове на 12 млн руб.
В настоящее время по подозрению в ограблении полицейские разыскивают мужчину 25-30 лет, рост 165-170. Грабитель был одет в черную куртку с порванным правым карманом и серую шапку. - На лице мужчины была медицинская маска, - сообщил источник. - Деньги он сложил в цветной пакет, с ним же и выбежал из банка.
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