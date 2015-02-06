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В Ростове пассажирка на ходу выпала из маршрутки

Вчера, 21:57 |  ROSTOV.RU
В Ростове пассажирка на ходу выпала из маршрутки

В Ростове женщина травмировалась, выпав из маршрутки во время движения.

Случай произошел вечером 22 декабря в центре Ростова на проспекте Ворошиловском. Водитель микроавтобуса стал отъезжать от остановки начал прежде чем пассажирка успела подняться в салон. Ростовчанка упала и получила травму.
- Водитель общественного транспорта сразу вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

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