В Ростове пассажирка на ходу выпала из маршрутки
Вчера, 21:57 |
ROSTOV.RU
В Ростове женщина травмировалась, выпав из маршрутки во время движения.
Случай произошел вечером 22 декабря в центре Ростова на проспекте Ворошиловском. Водитель микроавтобуса стал отъезжать от остановки начал прежде чем пассажирка успела подняться в салон. Ростовчанка упала и получила травму.
- Водитель общественного транспорта сразу вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.
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