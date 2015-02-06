В Ростове пассажирка на ходу выпала из маршрутки



В Ростове женщина травмировалась, выпав из маршрутки во время движения.



Случай произошел вечером 22 декабря в центре Ростова на проспекте Ворошиловском. Водитель микроавтобуса стал отъезжать от остановки начал прежде чем пассажирка успела подняться в салон. Ростовчанка упала и получила травму.

- Водитель общественного транспорта сразу вызвал скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

