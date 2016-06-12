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В Ростове пассажир украл у водителя такси телефон и перевел на свой счет 20 тыс. руб.

Сегодня, 08:03 |  ROSTOV.RU
В Ростове пассажир украл у водителя такси телефон и перевел на свой счет 20 тыс. руб.

В Советском районе Ростова пассажир такси украл у водителя телефон и перевел с помощью него на свой счет деньги.
- Подозреваемый, отвлекая водителя разговором, похитил телефон, находившийся на приборной панели, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Совершив кражу телефона, подозреваемый перевел с помощью онлайн-банка 20 тыс. руб. на свой счет.

В отношении 29-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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