В Ростове пассажир украл у водителя такси телефон и перевел на свой счет 20 тыс. руб.
Сегодня, 08:03 |
ROSTOV.RU
В Советском районе Ростова пассажир такси украл у водителя телефон и перевел с помощью него на свой счет деньги.
- Подозреваемый, отвлекая водителя разговором, похитил телефон, находившийся на приборной панели, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Совершив кражу телефона, подозреваемый перевел с помощью онлайн-банка 20 тыс. руб. на свой счет.
В отношении 29-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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