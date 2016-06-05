В Ростове парень угнал машину, увидев ключи в дверном замке
Сегодня, 19:36 |
ROSTOV.RU
В Первомайском районе Ростова парень угнал «Ладу Приору», воспользовавшись тем, что ее владелец оставил ключи в дверном замке. Автомобиль был припаркован на улице Днепропетровской.
- По подозрению в краже полицейские задержали 19-летнего ростовчанина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Угнанный автомобиль был возвращен полицейскими владельцу.
В настоящее время уголовное дело по статье «Угон» передано для рассмотрения в суд. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание сроком до пяти лет. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
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