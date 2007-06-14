В Ростове осудили мужчину по имени Иисус, призывавшего к террору в мечете



Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение по уголовному делу Иисуса Бостанова. Он признан виновным по статьям по статьям «Содействие террористической деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Приговор был оглашен 12 января.



Как было установлено в ходе следствия, мужчина публично призывал к организации террористических актов в мечети поселка Архыз Карачаево-Черкесской республики. Он также обвинялся в покушении на полицейских и угрозе убийством прокурора республики в судебном заседании, когда ему избиралась мера пресечения.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.



Во время прения сторон гособвинитель просил назначить Иисусу Бостанову 18 лет лишения свободы.

