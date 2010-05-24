В Ростове оштрафовали предпринимателя, продававшего водку с метанолом



В Ростове осудили 38-летнего индивидуального предпринимателя, продававшего водку с метанолом.



Мужчина купил два ящика водки, качество которой не подтверждалось никакими документами, и продал в одном из своих магазинов. Часть алкогольной продукции изъяли полицейские и направили на экспертизу.



Исследование показало наличие в спиртном токсичной микропримеси - метилового спирта (метанол), которая представляет опасность для жизни и здоровья человека. В изъятой водке концентрация метанола превышала допустимую норму.

- В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей», - рассказали в Следственном управлении по Ростовской области.



Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

