В Ростове ОМОН оцепил рынок «Восточный» на Темернике



В Ростове утром 26 декабря ОМОН блокировал входы в рынок «Восточный», расположенный в микрорайоне Темерник.



По словам работников рынка, торговля в настоящее время приостановлена. Бойцы Росгвардии проверяют документы торговцев.

- Сотрудники управления Росгвардии по Ростовской области участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых правоохранительными органами по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Ростовской области.



Отметим, что рынок «Восточный» самый крупный вещевой рынок на территории Ростовской области. На нем располагается около 3000 торговых мест и работает более 4 тысяч продавцов.



Фото: https://vk.com/rostovnadonu

