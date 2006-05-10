В Ростове ОМОН оцепил рынок «Восточный» на Темернике
Сегодня, 12:45 |
ROSTOV.RU
В Ростове утром 26 декабря ОМОН блокировал входы в рынок «Восточный», расположенный в микрорайоне Темерник.
По словам работников рынка, торговля в настоящее время приостановлена. Бойцы Росгвардии проверяют документы торговцев.
- Сотрудники управления Росгвардии по Ростовской области участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых правоохранительными органами по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Ростовской области.
Отметим, что рынок «Восточный» самый крупный вещевой рынок на территории Ростовской области. На нем располагается около 3000 торговых мест и работает более 4 тысяч продавцов.
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
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