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В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк»

Сегодня, 11:32 |  ROSTOV.RU
Мужчина вошел в отделение с предметом, похожим на пистолет.
В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк»

В Ростове неизвестный ограбил офис «Бинбанка», расположенный по адресу: улица Добровольского,2/1.

По информации источника, мужчина, угрожая предметом, походим на пистолет, вошел в помещение финансовой организации в начале девятого утра и потребовал деньги. Получив наличные, грабитель скрылся.
- В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.

По данным источника, в городе объявлен план-перехват «Сирена».

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