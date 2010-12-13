В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк»

Мужчина вошел в отделение с предметом, похожим на пистолет.
В Ростове неизвестный ограбил офис «Бинбанка», расположенный по адресу: улица Добровольского,2/1.
По информации источника, мужчина, угрожая предметом, походим на пистолет, вошел в помещение финансовой организации в начале девятого утра и потребовал деньги. Получив наличные, грабитель скрылся. - В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.
По данным источника, в городе объявлен план-перехват «Сирена».
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