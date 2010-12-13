В Ростове неизвестный ограбил «Бинбанк»



В Ростове неизвестный ограбил офис «Бинбанка», расположенный по адресу: улица Добровольского,2/1.



По информации источника, мужчина, угрожая предметом, походим на пистолет, вошел в помещение финансовой организации в начале девятого утра и потребовал деньги. Получив наличные, грабитель скрылся.

- В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.



По данным источника, в городе объявлен план-перехват «Сирена».

