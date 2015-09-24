В Ростове нашли пропавшего школьника



В Ростове полицейские разыскали пропавшего 13-летнего подростка.



30 декабря школьник ушел из дома и не вернулся. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, но когда собственными силами найти сына не удалось, они обратились в полицию.

- Сотрудники полиции опросили одноклассников, друзей и знакомых подростка, а также тех, кто общавшихся с ним накануне исчезновения. Ориентировки с приметами были переданы патрулирующим нарядам полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате полицейские разыскали пропавшего школьника и вернули его родителям.



Как стало известно, мальчик был в гостях у близкого родственника в том же районе города, где жил с родителями. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и его родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.

