В Ростове нашли пропавшего школьника

В Ростове полицейские разыскали пропавшего 13-летнего подростка.
30 декабря школьник ушел из дома и не вернулся. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, но когда собственными силами найти сына не удалось, они обратились в полицию. - Сотрудники полиции опросили одноклассников, друзей и знакомых подростка, а также тех, кто общавшихся с ним накануне исчезновения. Ориентировки с приметами были переданы патрулирующим нарядам полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате полицейские разыскали пропавшего школьника и вернули его родителям.
Как стало известно, мальчик был в гостях у близкого родственника в том же районе города, где жил с родителями. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и его родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.
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