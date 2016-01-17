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В Ростове на Вавилова, попав в яму, «взлетел» автомобиль: видео

Сегодня, 14:53 |  ROSTOV.RU
В Ростове на Вавилова, попав в яму, «взлетел» автомобиль: видео

В Ростове на улице Вавилова иномарка буквально подлетела в воздух, угодив в яму на проезжей части. Своеобразный «трамплин» образовался на дороге между переулком Изыскательским и АТП. Видео ДТП очевидцы выложили в соцсеть.

На кадрах видно, как «Хендай Солярис» подлетает от удара и приземляется через несколько метров. Чудом жёсткое приземление не помешало водителю сориентироваться и не дать автомобилю выскочить на встречную полосу.

По словам ростовчан, асфальт просел примерно три дня назад и его за это время даже не огородили. Но вскоре после того как видео опубликовали в соцсети, пользователи сообщили, что вокруг ямы появилось ограждение.
В Ростове на Вавилова, попав в яму, «взлетел» автомобиль: видео
При этом водители отмечают, что 25 декабря на этом месте уже был провал дорожного полотна, который устранили рабочие.
«Там дорога проваливается примерно каждый месяц уже на протяжении как минимум трех лет, - пишет житель города. - Просто удивительно, что за это время так и не смогли устранить причину...».

В комментариях под видео ростовчане не только возмущаются, но и шутят. Одни пишут, что в городе снимают очередную часть фильма «Такси», другие, что на записи кадры из «Форсажа».



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