В Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномарки





В Ростове в переулке Семашко дорожные работники испачкали битумом припаркованные иномарки.



Инцидент произошел 13 января. О том, что во время дорожных работ машину испортили владельцу черного «Хендай» Александру Дубовому рассказали коллеги, которые увидели следы на автомобиое. По словам мужчины, рабочие рядом с иномарками заделывали огромную яму.

- Приложив минимум усилий, «специалисты» так и не справились с задачей, еще и, ко всему прочему, подпортили несколько автомобилей, - рассказал ростовчанин. - На мойках оттереть битум стоит около 1,5 тыс. руб. Надеюсь, машину можно привести в нормальный вид.



Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию. Автовладелец собирается привлечь к ответственности фирму, которая занималась ремонтом этого участка дороги.



