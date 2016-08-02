наверх
  • USD 59.37
  • EUR 63.12
  • Погода в г. +2
Новости

Город-Новости

0

В Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномарки

В Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномарки

В Ростове в переулке Семашко дорожные работники испачкали битумом припаркованные иномарки.

Инцидент произошел 13 января. О том, что во время дорожных работ машину испортили владельцу черного «Хендай» Александру Дубовому рассказали коллеги, которые увидели следы на автомобиое. По словам мужчины, рабочие рядом с иномарками заделывали огромную яму.
- Приложив минимум усилий, «специалисты» так и не справились с задачей, еще и, ко всему прочему, подпортили несколько автомобилей, - рассказал ростовчанин. - На мойках оттереть битум стоит около 1,5 тыс. руб. Надеюсь, машину можно привести в нормальный вид.

Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию. Автовладелец собирается привлечь к ответственности фирму, которая занималась ремонтом этого участка дороги.

В Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномаркиВ Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномаркиВ Ростове на Семашко дорожники обрызгали битумом припаркованные иномарки

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!