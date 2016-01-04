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В Ростове на проспекте Стачки сгорел торговый ларек

Сегодня, 14:20 |  ROSTOV.RU
В Ростове на проспекте Стачки сгорел торговый ларек

В Ростове на проспекте Стачки сгорел продуктовый ларек. Возгорание произошло ночью с 24 на 25 декабря.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течении 20 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкания электропроводки.

Однако владельцы киоска считают, что торговую точку подожгли конкуренты.

В тушении ларька были задействована две единицы техники и десять спасателей.

В Ростове на проспекте Стачки сгорел торговый ларек

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