В Ростове на проспекте Стачки сгорел торговый ларек



В Ростове на проспекте Стачки сгорел продуктовый ларек. Возгорание произошло ночью с 24 на 25 декабря.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течении 20 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкания электропроводки.



Однако владельцы киоска считают, что торговую точку подожгли конкуренты.



В тушении ларька были задействована две единицы техники и десять спасателей.

