В Ростове на проспекте Стачки сгорел торговый ларек
Сегодня, 14:20 |
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В Ростове на проспекте Стачки сгорел продуктовый ларек. Возгорание произошло ночью с 24 на 25 декабря.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течении 20 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкания электропроводки.
Однако владельцы киоска считают, что торговую точку подожгли конкуренты.
В тушении ларька были задействована две единицы техники и десять спасателей.
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