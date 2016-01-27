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В Ростове на площади Ленина ограбили отделение «Сбербанка»

Сегодня, 17:46 |  ROSTOV.RU
В Ростове на площади Ленина ограбили отделение «Сбербанка»

В Ростове ограбили отделение «Сбербанка», расположенное на площади Ленина. Нападение около 14 часов 29 декабря.

По предварительным данным, мужчина в медицинской маске угрожал взорвать здание, если ему не отдадут деньги. Сотрудница передала грабителю деньги, после чего он скрылся.

На место прибыли сотрудник полиции, которые оцепили банк. В настоящее время проводятся следственные действия, ведется розыск преступника.

Напомним, 22 декабря неизвестный, угрожая оружием, ограбил филиал Сбербанка в хуторе Мирный Егорлыкского района.

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