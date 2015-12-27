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В Ростове на нескольких улицах в течение 5 дней не будет света

Сегодня, 14:35 |  ROSTOV.RU
В Ростове на нескольких улицах в течение 5 дней не будет света

В Ростове на нескольких улицах в течение пяти дней не будет света.

Электроэнергию будут отключать с 9 по 13 января. В эти дни света не будет с 9:00 до 17:00 на проспекте 40 Лет Победы, 36-114, переулках Норильском, 34 и Ягодном, 2-6.
- Все работы производятся для обеспечения наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области, - сообщили в «Донэнерго».

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