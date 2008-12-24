В Ростове на Крещение оборудуют 9 мест для купания



В Ростове для проведения обряда омовения во время праздника Крещение оборудуют 9 мест.



В благоустроенных местах будут оборудованы купели, деревянные сходы для спуска и выхода из воды, пункты обогрева. Там будут дежурить полиция, казачьи и народные дружины, спасатели и спецтехника, а также медики.



Традиционно большинство ростовчан совершает омовение на Гремучем источнике, Северном водохранилище и на Ростовском море. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие более 150 тысяч горожан.



18 и 19 января в 54 храмах Русской православной церкви и трех храмах Армянской Апостольской церкви пройдут праздничные богослужения. В четырех храмах планируются ночные богослужения.



Места Великого водоосвящения с окунанием в праздник Крещения Господня 18 и 19 января с участием священнослужителей:

1) Северное водохранилище, пр. Космонавтов, 2/3. 18 января с 19:30 до 22:00.

2) Гремучий источник, ул. Портовая, 72. 19 января после литургии с 11:00 до 13:00 (крестным ходом).

3) Источник на территории Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, 4. 18 января с 11:30 до 13:00, 19 января с 05:30 до 07:00.

4) Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, ул. Садоводческая, 11 (район за дамбой Ростовского моря). 19 января с 12.00 до 19.00.

5) Спасский храм, ул. Орская - ул. Грациозная (район перед дамбой Ростовского моря). 19 января с 00.00 до 03.00.

6) Серафимовский источник, Ботанический сад ЮФУ, ул. Чапаевская, 18. 18 января с 14:00 до 15:00.

7) Купель на территории Преполовенского храма, ул. Всесоюзная, 167. 18 января с 12:00 до 16:00, 19 января с 10:00 до 18:00.

8) Источник Георгиевский, ст. Первомайская, пр. Коммунистический, 38б. 19 января с 05:00 до 06:30.

9) Церковь монастыря «Сурб Хач» Армянской Апостольской Церкви, ул. Баграмяна, 1. 18 января с 21.00 до 22.00.

