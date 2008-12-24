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В Ростове на Крещение оборудуют 9 мест для купания

Сегодня, 15:50 |  ROSTOV.RU
В Ростове на Крещение оборудуют 9 мест для купания

В Ростове для проведения обряда омовения во время праздника Крещение оборудуют 9 мест.

В благоустроенных местах будут оборудованы купели, деревянные сходы для спуска и выхода из воды, пункты обогрева. Там будут дежурить полиция, казачьи и народные дружины, спасатели и спецтехника, а также медики.

Традиционно большинство ростовчан совершает омовение на Гремучем источнике, Северном водохранилище и на Ростовском море. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие более 150 тысяч горожан.

18 и 19 января в 54 храмах Русской православной церкви и трех храмах Армянской Апостольской церкви пройдут праздничные богослужения. В четырех храмах планируются ночные богослужения.

Места Великого водоосвящения с окунанием в праздник Крещения Господня 18 и 19 января с участием священнослужителей:
1) Северное водохранилище, пр. Космонавтов, 2/3. 18 января с 19:30 до 22:00.
2) Гремучий источник, ул. Портовая, 72. 19 января после литургии с 11:00 до 13:00 (крестным ходом).
3) Источник на территории Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, 4. 18 января с 11:30 до 13:00, 19 января с 05:30 до 07:00.
4) Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, ул. Садоводческая, 11 (район за дамбой Ростовского моря). 19 января с 12.00 до 19.00.
5) Спасский храм, ул. Орская - ул. Грациозная (район перед дамбой Ростовского моря). 19 января с 00.00 до 03.00.
6) Серафимовский источник, Ботанический сад ЮФУ, ул. Чапаевская, 18. 18 января с 14:00 до 15:00.
7) Купель на территории Преполовенского храма, ул. Всесоюзная, 167. 18 января с 12:00 до 16:00, 19 января с 10:00 до 18:00.
8) Источник Георгиевский, ст. Первомайская, пр. Коммунистический, 38б. 19 января с 05:00 до 06:30.
9) Церковь монастыря «Сурб Хач» Армянской Апостольской Церкви, ул. Баграмяна, 1. 18 января с 21.00 до 22.00.

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