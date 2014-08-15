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В Ростове на Еременко водитель иномарки снес светофор и сбежал

Сегодня, 15:26 |  ROSTOV.RU
В Ростове на Еременко водитель иномарки снес светофор и сбежал


В Ростове на пересечении Зорге и Еременко водитель иномарки снес опору светофора и сбежал. ДТП произошло 3 января около 11 часов утра возле дома № 46 по улице Еременко.
- По предварительным данным, неустановленный водитель управляя автомобилем «Хонда Аккорд» допустил наезд на препятствие (опору светофора) после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Информация о пострадавших в результате ДТП в дежурную часть не поступала.

Фото с места события выложили ростовчане в соцсети. По словам очевидцев, и водитель и пассажиры злополучной иномарки были пьяны.

На данный момент полицейские устанавливают местонахождение водителя «Хонды Аккорд», устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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