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В Ростове на дороге водитель подрался с подвыпившим пешеходом

Сегодня, 22:25 |  ROSTOV.RU
В Ростове на дороге водитель подрался с подвыпившим пешеходом

В Ростове водитель подрался на дороге с подвыпившим пешеходом. Потасовка между мужчинами произошла 10 января на бульваре Комарова возле дома № 20.

Изрядно выпивший ростовчанин бродил по дороге, мешая проезду транспорта. Так, пешеход перегородил проезд микроавтобусу. Водитель выскочил из-за руля и ударил мужчину несколько раз битой. В ответ он набросился на автомобилиста.
- В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В отношении пешехода составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.


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