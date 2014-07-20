В Ростове на дороге водитель подрался с подвыпившим пешеходом



В Ростове водитель подрался на дороге с подвыпившим пешеходом. Потасовка между мужчинами произошла 10 января на бульваре Комарова возле дома № 20.



Изрядно выпивший ростовчанин бродил по дороге, мешая проезду транспорта. Так, пешеход перегородил проезд микроавтобусу. Водитель выскочил из-за руля и ударил мужчину несколько раз битой. В ответ он набросился на автомобилиста.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В отношении пешехода составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».



В настоящее время по данному факту проводится проверка.

