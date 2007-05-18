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В Ростове на девять месяцев ограничат движение на Южном подъезде к Ростову

Сегодня, 14:21 |  ROSTOV.RU
В Ростове на девять месяцев ограничат движение на Южном подъезде к Ростову

В Ростове ограничат движение транспорта на время реконструкции Южного подъезда к городу.

Ограничение будет действовать с марта по декабрь 2017 года. Запрет не распространяется на общественный транспорт, который продолжит работу по этому маршруту.

Реконструкция Южного подъезда к Ростову проходит в два этапа. Первый планируется завершить в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу. После окончания работ подъезд будет расширен до 6-8 полос. Это должно увеличить пропускную способность вдвое – до 120 000 автомобилей в сутки.

Ремонт проводится на участке протяженностью 4,876 км. В рамках реконструкции транспортной развязки будут построены два съезда. Они обеспечат транспортные связи Темерницкий мост – Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону и обратно с двумя мостами – эстакадами и пойменного моста.

Развороты в разных уровнях свяжут Темерницкий, Ворошиловский мосты, планируемый конно-спортивный комплекс, город и мемориальный комплекс «Тачанка». Общая длина путепроводов 305,56 м. На месте существующего пойменного моста появится восьми полосный мост длиной 769,07 метров.

На время ремонта будут построены две временные дороги для въезда и выезда из Ростова со стороны проспекта Ворошиловского и Сиверса. Временные дороги появятся в обход всех строительных площадок.

В настоящее время Южный подъезд к городу имеет четыре полосы движения, его пропускная способность составляет 60 600 автомобилей в сутки.

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