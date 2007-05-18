В Ростове на девять месяцев ограничат движение на Южном подъезде к Ростову

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3-01-2016, 09:39
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29-12-2015, 13:12
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Город-Новости
В Ростове временно ограничат движение по транспортной... Подробнее...
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19-08-2014, 14:12
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Авто-Событии
Губернатор Ростовской области осмотрел сразу несколько крупных строительных объектов Подробнее...
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12-02-2014, 10:52
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Авто-Событии
Поток в примерно 20 000 автомобилей в сутки планируется пустить по Темерницкому мосту Подробнее...
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7-11-2013, 11:02
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Город-Событии
В настоящее время подготовлены котлованы под устройство моста-дублёра, ведётся установка свай под опоры будущего мостового перехода Подробнее...
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31-07-2013, 10:03
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Авто-Новости
Городские власти объявили конкурс на реконструкцию Во... Подробнее...
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18-05-2007, 11:28
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Авто-Комментарии
Идея строительства новых мостовых переходов возникла ещё в 1995 году. Сейчас этот вопрос является одним из насущных, так как имеющиеся мосты уже не справляются с потоком машин. Решить эту проблему Подробнее...