В Ростове на Братском кладбище найдены убитыми мужчина и женщина
Сегодня, 08:23 |
ROSTOV.RU
По предварительным данным, с ними расправился знакомый во время потасовки.
В Ростове на территории Братского кладбища, расположенного на проспекте Нагибина, найдены мертвыми мужчина и женщина.
Тела вечером 11 января обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия полицию. В настоящее время известно, что накануне вечером компания из четырех человек распивала спиртное. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки один из ее участников достал нож и ударил им мужчину и женщину. От полученных травм оба скончались на месте происшествия. - В полицию поступило сообщение об обнаружении на территории кладбища двух тел, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По информации источника, личности убитых уже установлены. Ими оказались 39-летний мужчина и 46-летняя женщина. Также известно, что подозреваемый в их убийстве уже задержан.Ведется следствие.
Напомним, Братское кладбище – одно из самых старых мест захоронения в городе, расположено в Октябрьском районе Ростова. Оно занимает площадь более 22 га.
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