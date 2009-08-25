В Ростове на археологические исследования перед реконструкцией улицы Станиславского потратят 57 млн руб.
Сегодня, 19:06 |
ROSTOV.RU
В Ростове на археологические исследования для последующей реконструкции улицы Станиславского потратят почти 57 млн руб.
Подрядчик, который определится в результате конкурса, должен будет провести научно-исследовательские работы на объектах археологического наследия на территории «Темерницкого городища», «Грунтового некрополя Темерницкого городища», «Грунтового некрополя Ростовского городища» и «Комплекса наземных и подземных сооружений крепости святого Дмитрия Ростовского». Исследования будут проводиться в границах переулков Братский, Халтуринский, Островского, проспектов Буденновский, Ворошиловский, Соколова, а также переулка Крыловского, Богатяновского спуска, улицы Журавлева, переулка Державинского, улицы 7-го февраля.
В задачи подрядчика также входит подготовка технического отчета о проведении полевых охранно-спасательных работ на вышеперечисленных памятниках археологии. После завершения работ, на этих участках начнется реконструкция.
Стоит отметить, что на реконструкцию одной из самых старых улиц донской столицы уже выделили более 860 млн руб. Работы будет выполнять Дорожное ремонтно-строительное управление.
В рамках реконструкции планируется замена трамвайных путей, расширение проезжей части, обустройство ливневой канализации и тротуара. Работы должны быть завершены до 31 мая 2018 года.
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