В Ростове мужчина украл из дома деньги и ценности на 150 тыс.руб.



В Советском районе Ростова 26-летний мужчина украл из дома деньги и ценности на 150 тыс.руб.



В полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный забрался в ее дом, повредив металлопластиковое окно. Из помещения вор вынес телевизор, аудио-систему, два DVD-плеера и деньги.

- Полицейские задержали подозреваемого в имущественном преступлении. Им оказался 26-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи и грабежи, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В данный момент установлена его причастность еще к семи преступлениям.

