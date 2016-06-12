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В Ростове мужчина украл из дома деньги и ценности на 150 тыс.руб.

Сегодня, 09:03 |  ROSTOV.RU
В Ростове мужчина украл из дома деньги и ценности на 150 тыс.руб.

В Советском районе Ростова 26-летний мужчина украл из дома деньги и ценности на 150 тыс.руб.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный забрался в ее дом, повредив металлопластиковое окно. Из помещения вор вынес телевизор, аудио-систему, два DVD-плеера и деньги.
- Полицейские задержали подозреваемого в имущественном преступлении. Им оказался 26-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи и грабежи, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В данный момент установлена его причастность еще к семи преступлениям.

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