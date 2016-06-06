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В Ростове мужчина украл ГАЗель стоимостью 700 тыс. руб.

Сегодня, 12:14 |  ROSTOV.RU
В Ростове мужчина украл ГАЗель стоимостью 700 тыс. руб.

В Первомайском районе Ростова мужчина угнал ГАЗель стоимостью 700 тыс. руб.

В полицию обратилась женщина и заявила о пропаже автомобиля, припаркованного на улице Днепропетровской.
- По подозрению в краже полицейские задержали 30-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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