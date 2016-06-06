В Ростове мужчина украл ГАЗель стоимостью 700 тыс. руб.



В Первомайском районе Ростова мужчина угнал ГАЗель стоимостью 700 тыс. руб.



В полицию обратилась женщина и заявила о пропаже автомобиля, припаркованного на улице Днепропетровской.

- По подозрению в краже полицейские задержали 30-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

