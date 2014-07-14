В Ростове мужчина обокрал девушку, с которой выпивал, на 250 тыс. руб.



В Первомайском районе Ростова 27-летний мужчина украл у своей знакомой золото, телефон и деньги на общую сумму в 250 тыс. руб.



Молодой человек отвез девушку домой после застолья и там совершил кражу.

- В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее были похищены золотые изделия, телефон и деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Выяснилось, что мужчина распивал с потерпевшей спиртные напитки. Когда девушке стало плохо, отвез ее домой, а после похитил из квартиры личные вещи, общей стоимостью около 250 тыс. руб.



Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний мужчина ранее судимый за грабеж, угон, разбой и мошенничество. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

