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В Ростове мужчина обокрал девушку, с которой выпивал, на 250 тыс. руб.

Сегодня, 13:31 |  ROSTOV.RU
В Ростове мужчина обокрал девушку, с которой выпивал, на 250 тыс. руб.

В Первомайском районе Ростова 27-летний мужчина украл у своей знакомой золото, телефон и деньги на общую сумму в 250 тыс. руб.

Молодой человек отвез девушку домой после застолья и там совершил кражу.
- В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее были похищены золотые изделия, телефон и деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Выяснилось, что мужчина распивал с потерпевшей спиртные напитки. Когда девушке стало плохо, отвез ее домой, а после похитил из квартиры личные вещи, общей стоимостью около 250 тыс. руб.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний мужчина ранее судимый за грабеж, угон, разбой и мошенничество. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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