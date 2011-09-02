В Ростове мост на проспекте Стачки капитально отремонтируют
Сегодня, 11:21 |
ROSTOV.RU
К работам планируется наступить с наступлением благоприятных погодных условий.
В Ростове мост на проспекте Стачки, соединяющий Западный район с центром города, капитально отремонтируют. К работам планируется приступить с наступлением благоприятных погодных условий.
Предполагается, что ремонт начнется уже весной. Пока на этом участке дорожники «латают» ямы.
- В рамках капитального ремонта в 2017 году планируется полностью разобрать и заменить асфальтобетонное покрытие, изоляционный слой, - рассказали в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. – Капремонт будет выполняться в режиме продолжения работы дорог – пополосно.
В настоящее время ямы на мосту засыпают литой асфальтобетонной смесью.
Напомним, последний раз моста на проспекте Стачки капитально ремонтировался в 2004 году.
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