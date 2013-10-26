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В Ростове мошенница за 70 тысяч обещала помочь с поступлением в ВУЗ

Сегодня, 13:10 |  ROSTOV.RU
В Ростове мошенница за 70 тысяч обещала помочь с поступлением в ВУЗ

В Ростове женщина за 70 тыс. руб. обещала помочь в поступлении в ВУЗ. Мошенница взяла деньги у родительницы абитуриента, после чего скрылась.
- Полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении преступления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Ей оказалась 44-летняя ростовчанка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

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