В Ростове изъяли около 600 литров спиртосодержащих лосьонов



В Ростове полицейские в ходе рейдов изъяли около 600 литров спиртосодержащих лосьонов.



Сотни литров продукции продавались с нарушением закона.

- Полицейскими было выявлено три факта реализации спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих их безопасность, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз изъято почти 600 литров лосьонов с наименованиями «Боярышник», «Вита-септ», «Красный перец» и «Хлебный».



Кроме того было изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости в пятилитровых пластиковых бутылках, продававшейся на одном из рынков города. У продавца не было никаких документов, подтверждающих безопасность продукции.



Образцы изъятых жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.



Накануне в Таганроге был выявлен нелегальный цех по производству стеклоомывателя. Полицейские изъяли почти 40 тысяч литров незамерзайки, готовящейся к продаже. Подпольное производство организовал 49-летний местный житель.

