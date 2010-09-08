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В Ростове изъяли около 600 литров спиртосодержащих лосьонов

Сегодня, 15:21 |  ROSTOV.RU
В Ростове изъяли около 600 литров спиртосодержащих лосьонов

В Ростове полицейские в ходе рейдов изъяли около 600 литров спиртосодержащих лосьонов.

Сотни литров продукции продавались с нарушением закона.
- Полицейскими было выявлено три факта реализации спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих их безопасность, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз изъято почти 600 литров лосьонов с наименованиями «Боярышник», «Вита-септ», «Красный перец» и «Хлебный».

Кроме того было изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости в пятилитровых пластиковых бутылках, продававшейся на одном из рынков города. У продавца не было никаких документов, подтверждающих безопасность продукции.

Образцы изъятых жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Накануне в Таганроге был выявлен нелегальный цех по производству стеклоомывателя. Полицейские изъяли почти 40 тысяч литров незамерзайки, готовящейся к продаже. Подпольное производство организовал 49-летний местный житель.



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