В Ростове изъяли более 4 тыс. пиротехнических изделий продававшихся с нарушениями

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14-04-2015, 10:04
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Происшествия-Новости
Прокуратура города КаменскШахтинский проверила аптеч... Подробнее...
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27-12-2013, 11:20
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Покупки-Новости
Как сообщили в городском Комитете по торговле, во врем?... Подробнее...
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25-12-2013, 13:27
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Происшествия-Событии
В преддверии новогодних праздников сотрудники ростовского гарнизона полиции проводят целую серию оперативно-профилактических операций, ведь именно перед Новым годом растет количество преступлений, Подробнее...
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25-09-2013, 15:50
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Происшествия-Новости
Сотрудники Отделения исполнения административного за... Подробнее...
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5-07-2012, 12:17
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Покупки-Новости
Номер телефона – (863)2402136. Об этом сообщили в Комитете... Подробнее...
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8-09-2010, 08:06
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Происшествия-Новости
Общая стоимость товара превышает 24 тысячи рублей Подробнее...
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14-12-2009, 08:13
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Происшествия-Новости
На Дону завершился первый этап милицейской спецоперац... Подробнее...
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18-12-2008, 16:35
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Город-Комментарии
Чтобы защитить людей от некачественной продукции, милиция общественной безопасности ГУВД по Ростовской области проводит ежегодную операцию «Пиротехника». Цель - проверить условия хранения и Подробнее...