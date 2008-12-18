

В Ростове изъяли более 4 тыс. пиротехнических изделий продававшихся с нарушениями. Также было закрыто девять торговых точек, незаконно торгующих пиротехникой.



Предприниматели торговали, не имея на руках заверенные сертификаты на продукцию, а в ряде случаев была нарушена целостность упаковки изделий.

- В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Данная статья предусматривает конфискацию товара и штраф.

